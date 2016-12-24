В Запоріжжі відкрито молодіжний PROFI Центр

Деталі грудня 24, 2016

Основним акцентом в діяльності Запорізької обласної служби зайнятості є профілактика безробіття серед молоді. Тому пріоритетним напрямком залишається профорієнтаційна робота із молоддю, школярами та їх орієнтація на затребуванні робітничі професії.

В рамках чотирьохсторонньої угоди Запорізького обласного центру зайнятості з вищими навчальними закладами м. Запоріжжя щодо активізації власних зусиль молоді при вирішенні проблем зайнятості 23 грудня 2016 року на базі Запорізького обласного центру зайнятості відкрито PROFI Центр. Головною метою якого є надання молодим громадянам допомоги у працевлаштуванні та виборі професії, активізації власних зусиль щодо вирішення проблем зайнятості.

Сучасні умови на ринку праці вимагають від молоді високої активності, прагнення до навчання, роботи та гідного життя. Наявність дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці, відсутність стратегічно обґрунтованого державного замовлення на підготовку кадрів; скорочення пропозиції робочих місць, особливо для молоді - це ті проблеми, що ускладнюють пошук роботи. Фахівці PROFI Центру обласної служби зайнятостіпропонують молодим людям, школярам та студентам індивідуальні, групові інформаційні консультації та послуги з професійної орієнтації, навчать технікам пошуку роботи, стратегії поведінки з роботодавцями, алгоритму побудови кар’єри, залучать до участі у тренінгах, допоможуть скласти резюме, ознайомлять з актуальними вакансіями та ін. Співпраця з роботодавцями надасть можливість молодим людям пройти стажування на підприємствах, організаціях та установах міста, знайти роботу до душі.

«Проблема безробіття торкається усієї частини економічно активного населення, але особливо гостро стоїть перед молодими людьми, у тому числі випускниками вишів Запорізького регіону. Роботодавці віддають перевагу вже "готовим" висококваліфікованим працівникам, які мають досвід роботи та здатні приймати необхідні рішення, – розповідає директор Запорізького ОЦЗ Ірина Дуднік. - Професійний досвід, знання та вміння стають визначальними критеріями при відборі кадрів, і наявність диплому ще не гарантія того, що молодий фахівець отримає роботу. Запорізька обласна служба зайнятості, як ніхто інший, основним вектором в попередженні безробіття вбачає проведення активної профорієнтаційної роботи серед молоді. Молодіжний PROFI Центр працює для вас. Здолаємо дорогу разом».

Координати: Запорізький обласний центр зайнятості, PROFI Центр, 2 поверх, ауд. 200, (69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (40 років Радянської України), 56-а, т.(061) 213-16-47, 34-07-17,233-41-03.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ЗОЦЗ, тел.

233-11-47.

Додатково

Протягом січня – листопада 2016 року в центрах зайнятості області на обліку перебувало 46602 молодих людей, із них безробітних - 29589 у віці до 35 років або 41,9 % від загальної чисельності незайнятих громадян. З січня по листопад 2016 року центри зайнятості області провели 1030 профорієнтаційних заходів, якими охоплено 37404 особи та надано 37410 послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів За сприянням обласної служби зайнятості отримали роботу 14697 молодих людей віком до 35 років, у тому числі 9451 безробітних.

Станом на 20 грудня поточного року для укомплектування за сприянням служби зайнятості в базі даних налічується 978 одиниць актуальних вакансій (з них в місті - 636, по області – 342).

У 2016 році отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 89 осіб у віці до 35 років за такими напрямками: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, друкування продукції, роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, надання послуг перукарнями та салонами краси, роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. За направленням центрів зайнятості області проходили навчання 2837 безробітних у віці до 35 років.