У ЗНУ нагородили переможців конкурсу молодіжних проектів

Деталі грудня 24, 2016

У Запорізькому національному університеті провели фінал конкурсу молодіжних проектів «Епіцентр студентських ініціатив».

Висококваліфіковане журі, до складу якого увійшли представники ректорату університету, факультетів, структурних підрозділів і студради та депутати Запорізької міської ради Олександр Константинов і В’ячеслав Зайцев, високо оцінило презентації 15 проектних робіт студентів та аспірантів ЗНУ.

Прийом проектних робіт тривав упродовж листопада. За умовами конкурсу молодь обрала для своїх розробок такі напрямки, як «розвиток Запорізького національного університету», «промисловість», «економіка та підприємництво», «сільське господарство», «освіта, наука, культура», «охорона здоров’я», «спорт, туризм», «житлово-комунальне господарство», «раціональне природокористування», «соціальні послуги» та «молодіжна політика, патріотизм, волонтерство, громадянська позиція». Усього на розгляд журі надійшло майже 60 робіт.

Так, студентка біологічного факультету Світлана Острогляд представила роботу «Прилад для ігрової активації формування творчого потенціалу малюків». Аспірантки факультету соціальної педагогіки та психології Уляна Авраменко й Тетяна Сокур (проект – «Центр “Студтеремок”») запропонували створити дитячий центр на допомогу батькам-студентам. Студентка факультету журналістики Карина Сіренко представила увазі публіки проект «Студентське телебачення "ZNU-TV"». Владислав Сахабутдінов, студент факультету фізичного виховання, презентував ідею «Жіночого футбольного клубу на базі ЗНУ». За твердженням магістранта факультету фізичного виховання Сергія Лагоди, у «Студії аеро-йоги ЗНУ (Центр інноваційних технологій фізичного виховання)», яку він презентував, займатися йогою зможуть і люди з обмеженими можливостями. Студентка Економіко-правничого коледжу ЗНУ Аліна Блащик (проект – «Райдуга: перезавантаження») обґрунтувала можливість створення гірськолижного курорту в центрі Запоріжжя. Аспірантка філологічного факультету Катерина Рибак у проект «Смаколик… Відчуй смак рідної мови» окреслила шляхи популяризації української мови. Студентка біологічного факультету Марія Слабишева розглянула шляхи «Створення фотобіореактора замкненого типу для очищення води від біогенного забруднення». Аспірантка юридичного факультету Тетяна Воробйова у проекті «Спілкування без меж» презентувала створення спортивно-ігрового майданчика для дітей з обмеженими можливостями. Студентка біологічного факультету Ольга Пільщик представила проект «Нова форма інформаційно-аналітичного відображення поквартирної динаміки споживання енергоносіїв для позитивного самовпливу на ці процеси». Студентки цього ж факультету Дар’я й Олександра Сорокини обґрунтували впровадження «Систем підземного збору і тимчасового зберігання сміття». Аспірант економічного факультету Дмитро Титарчук запропонував встановити у студмістечку «Сонячні лавки», обладнані сонячними акумуляторами. Студентка Економіко-правничого коледжу Дар’я Лях у проекті «Дача Собача» показала оптимальний шлях створення притулку для бездомних тварин. Студентка 2 курсу ЕПК Тетяна Міндак у своїй проектній розробці «Подаруй дитині свято» представила програму поїздок до дитячих будинків. Аспірантка факультету соціальної педагогіки та психології Наталія Воронська презентувала проект «Центр пізнавального дозвілля».

Найактуальніші, на думку журі, проекти відзначені грошовими преміями. Так, 1 місце та 10 тис грн виборов Сергій Лагода із проектом «Студія аеройоги ЗНУ»; 2 місце посів проект «Студентське телебачення "ZNU-TV"» (автор – Карина Сиренко), отримавши 7,5 тис грн; на 3 місці – проект «Подаруй дитині свято» Тетяни Міндак, яка виборола 5 тис грн.

На завершення заходу депутати Запорізької міської ради Олександр Константинов і В’ячеслав Зайцев відзначили громадянську активність студентів та аспірантів Запорізького національного університету і вручили Подяку ректору Миколі Фролову за сприяння розвитку студентських ініціатив.

Про це повідомляє прес-центр ЗНУ.