Monday, December 26, 2016
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Нова радість стала, яка не бувала!

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грудня 26, 2016

«Христос народився - славімо його» і чимало прекрасних колядок співали на площі Фестивальній запоріжці разом із віруючими різних християнських конфесій, які святкують Різдво 25 грудня. Відкрили свято загальною молитвою представники протестантських церков. Їх пастори читали Біблію і пояснювали значимість свята. За протестантами святкову естафету підхопили представники Римо-католицької церкви. Вони подарували запоріжцям чудову виставу з Різдвяного вертепу.Свято завершилося традиційною недільною молитвою віруючих різних конфесій за Україну. Захід відбувся в рамках обласного новорічно-різдвяного фестивалю, який також включає ярмарок виробів народних майстрів. На площі відкрито чимало фотозон, де бажаючі з насолодою роблять селфі, та безліч дерев'яних кіосків з різноманітними смаколиками та гарячими напоями. До речі, предстаники різних конфесій на локації біля шопки всіх бажаючих пригощають гарячим чаєм та пряниками і печивом безкоштовно.

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