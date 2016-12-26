Хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає!

Деталі грудня 26, 2016

Запорізькі католики святкували Різдво Христове у храмі Бога Отця Милосердного 25 грудня разом зі всім світом за латинським обрядом. Принципово не важливо, коли святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня, головне відчути Його народження серцем. Про це говорив у своїй проповіді єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. «Бог приходить до того, хто Його чекає», - наголосив він. – «Попри негаразди та труднощі, той, хто не втратить надію та віру у Бога, обов’язково переможе». А католики Бердянська відзначили Різдво святкової службою в костьолі Святої Діви Марії. Урочисту месу відслужив отець Рафаїл.