Tuesday, December 27, 2016
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Казковий двір...

Деталі
грудня 27, 2016

Звичайний двір мелітопольської багатоповерхівки за один день перетворився на казку, яку зробили батьки разом з дітьми. Жителі двох ЖБК, будинків №№ 49 і 51 по вул. Героїв України, дитячий ігровий комплекс, який кілька років тому був встановлений в їхньому дворі, прикрасили новорічною гірляндою. Поруч встановили велику сосну і разом наряджали, іграшки і дощик все принесли з дому. На деревах з'явився світлодіодний дощ, Дід Мороз з мішком повис на дереві. Навіть балкони деяких квартир виглядають дуже по-новорічному. У такому затишку мешканці двох багатоповерхівок цілком зможуть під бій курантів зустрічати Новий рік і проводити дитячі святаі.

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