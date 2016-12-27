Tuesday, December 27, 2016
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Свято наближається!

Деталі
грудня 27, 2016

До Запоріжжя завітала знаменита святкова вантажівка «Кокак-коли». Рекламний ролик, в якому з'являється святково прикрашена фура, традиційно показують перед новорічними святами вже кілька років поспіль. Вантажівка робила зупинки на площі Маяковського і Фестивальній. З неї виходили казкові герої - Санта Клаус, білий ведмідь та інші персонажів. Вони дарували ітлахам святкову програму і приємні сувеніри. Запорожці із задоволенням фотографувалися на тлі машини і ділилися знімками в соціальних мережах.

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