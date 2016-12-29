У Запоріжжі спільно відзначили Різдво за григоріанським календарем

Деталі грудня 29, 2016

Різдво Христове за григоріанським календарем у Запоріжжі різні релігійні конфесії святкували разом, а учасниками свят на площі Фестивальній стали творчі колективи Запоріжжя та області.

Велику святкову програму в рамках ІІ обласного „Новорічно-різдвяного фестивалю” 24 грудня презентували колективи Запорізького, Токмацького, Вільнянського району та міста Токмак, програму „Козацький Новий рік” продемонстрували вихованці ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”.

Релігійні святкові заходи розпочала літургія ввечері 24 грудня у римсько-католицькому Храмі Бога Отця Милосердного, яку транслювало в прямому ефірі ЗОДТРК. Під час літургії спільно служили єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло та настоятель Запорізької парафії Української греко-католицької церкви отець Андрій Бухвак.

25 грудня на площі Фестивальній, біля головної ялинки та релігійного містечка на великій сцені відбулася спільна молитва представників різних релігійних конфесій. У молитві взяли участь екзарх Донецький Української греко-католицької церкви владика Степан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій Української православної церкви Київського патріархату, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло, керівники протестантських церков Запоріжжя. Усі представники церков привітали запоріжців та побажали миру Україні та миру в серцях людям. Екзарх Донецький Української греко-католицької церкви владика Степан від імені всіх учасників молитви подякував запорізькій обласній та міській владі за можливість цілий місяць святкувати Різдвяні свята на головній площі.

Представники різних церков далі виступали на одній сцені – показували сценки про народження Ісуса, театральні постановки, для учасників святкових заходів лунали різдвяні пісні та колядки. Велике враження на глядачів справили зведений хор протестантських церков та хор африканських студентів.

Як повідомили представники Духовної Ради християнських церков, які разом з Департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації з 19 грудня по 19 січня проводять на площі Фестивальній „Новорічно-різдвяний фестиваль”, щодня тут безкоштовно роздаються по 500 стаканів чаю, глядачами та учасниками святкових заходів вже стали тисячі запоріжців та гостей міста.