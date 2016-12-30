Вручено ноути для дитсадків

Деталі грудня 30, 2016

137 ноутбуків завідувачем дошкільних установ Запоріжжя вручив заступник міського голови Анатолій Пустоваров в рамках проведення управлінського майстер-класу з підвищенню IT-компетенції працівників дитячих садочків.

Навчальні майстер-класи в рамках міського управлінського інтенсиву для керівників дитячих садків проходять вже не вперше, але у сьогоднішнього заходу була особлива фішка - вручення новеньких ноутбуків, придбаних за кошти міського бюджету.

Ноути у дитсадках потрібні для кращої організації роботи, планування графіків, вивчення пізнавальних програм, спрямованих на розвиток дитини.