Friday, December 30, 2016
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Дружини з охорони ялинок на варті!

Деталі
грудня 30, 2016

На період роботи ялинкових базарів у Запоріжжі та області організовані спеціальні контролюючі штаби. Завданням представників цих штабів стане контроль за збереженням природи і перешкоджання незаконній вирубці дерев. У прес-службі ЗОДА повідомили, що до складу так званих дружин з охорони ялинок увійшли представники держліспідприємств, правоохоронці, екологи та співробітники департаменту екології ОДА. Групи будуть збирати дані про кількість заготовлених, реалізованих дерев і гілок і про незаконну вирубку дерев. Звіти надаватимуться щодня.

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