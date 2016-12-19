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«Подаруй дитині свято»

Деталі
грудня 19, 2016

19 грудня, в рамках благодійної акції до дня Святого Миколая «Подаруй дитині свято» працівниками благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» були вручені подарункові набори та іграшки дітям буферної зони, які навчаються та виховуються в освітніх закладах Мар`їнського та Ясинуватського районів, а саме Мар`їнської школи №2, Красногорівського дитячого садочку «Червона шапочка», Авдіївського реабілітаційного центру та Авдіївської міської організації інвалідів. Діти дуже зраділи подарункам!
Щиро дякуємо нашим благодійникам за небайдужість та тепло сердець! А саме керівництву та колективам організацій, які відгукнулися на проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині свято» та допомогли зібрати подарункові набори та іграшки дітям, що знаходяться в буферній зоні:
- Запорізькому гуманітарному коледжу;
- БО «Надай надію»;
- Запорізькому центру творчості дітей та юнацтва Олександрівського району;
- Дитячому садочку №188 «Червона гвоздика»;
- Дитячому садочку №199 «Вогник;
- Дитячому садочку №164 «Золотий ключик»;
- Центру дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району.

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