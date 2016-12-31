Деталі грудня 31, 2016

2 міста – Вільнянськ, Молочанськ і 2 об’єднані громади – Веселівська та Воскресенська на виконкомах і сесіях затвердили порядок роботи з інтерактивною платформою «Відкрите місто» www.opencity.in.ua, визначили, які комунальні підприємства та організації братимуть конкретні проблеми для вирішення, призначили уповноважених осіб, які працюватимуть з даною платформою від організацій. З початку наступного року платформа розпочне працювати у цих містах і громадах.

Тепер кожен замість того, щоб безкінечно бігати по кабінетах, писати звернення та листи, на які не відповідають, зможе в будь-який час оперативно зі смартфона, планшета, ноутбука, комп’ютера за допомогою інтерактивної платформи «Відкрите місто» www.opencity.in.ua звернутися до житлово-комунальних служб міста чи громади, прикріпивши фото чи відео з адресою проблеми та відслідковувати її вирішення.

Інтерактивна платформа «Відкрите місто» www.opencity.in.ua є комунікаційним каналом для донесення і відображення інформації про проблемні ситуації до органів влади та відображає процес і результат вирішення проблемних ситуацій і виконує функцію інструменту громадського моніторингу та оцінювання ефективності роботи влади із задоволення поданих громадянами скарг. Запорукою розвитку демократичного суспільства є ефективна комунікація між владою та громадянами для вирішення проблем міста, реалізації суспільно важливих проектів. Сучасні інформаційні технології дають нові можливості для інтерактивної комунікації представників місцевого самоврядування з людьми, швидкого вирішення гострих проблем.

Нагадуємо, що 15 листопада був підписаний Меморандум про співпрацю між Фондом Східна Європа (президент Віктор Лях), містами Вільнянськ, Молочанськ, Веселівською та Воскресенською об’єднаними територіальними громадами і Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» для впровадження в цих містах і громадах інтерактивної платформи «Відкрите місто» www.opencity.in.ua в рамках проекту «Відкриті громади – забезпечення ефективної комунікації в розвитку громад Запорізької області», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує за підтримки Фонду Східна Європа.

Вже 38 органів місцевого самоврядування (міста та громади) вже підключені до інтерактивної платформи «Відкрите місто». Запорізька область є лідером в Україні: до цієї платформи підключені міста Запоріжжя, Енергодар, Приморськ, Мелітополь, Вільнянськ, Молочанськ, Веселівська та Воскресенська об’єднані територіальні громади.

Контактна особа: Оксана Дроздовська, 098-44-201-78, 099-379-86-42, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.