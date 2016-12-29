Свято з вогнем на честь Хануки

Деталі грудня 29, 2016

29 грудня у запорізькій синагозі «Гіймат Роза» єврейська громада міста провела святкування Хануки (загалом же свято почалося ще в неділю, 25 грудня). Із синагоги свято перемістилося на площу Фестивальну, де відбулося урочисте запалення свічок встановленої тут менори. Головний рабин Запорізького регіону Нохум Ерентрой у своєму виступі нагадав про невгасимий вогонь духовного сяйва.

Свято проходило весело, із вікторинами, сюрпризами, жвавими хороводами. Було багато вогню - фаєр-шоу, феєрверк, запалені літери, що склали слово „Ханука”.

Нагадаємо, що минулого року свято Хануки також проходило на центральній площі Фестивальній.

Загалом у Запоріжжі на честь святкуванням Хануки в трьох місцях було встановлено святкові менори. Це площа Фестивальна, Набережна магістраль біля ЦПКіВ «Дубовий гай» та на перехресті вулиць Запорізької та Набережної. Дві останні менори будуть світити до 2 січня.