Деталі грудня 29, 2016

29 грудня в благодійному фонді «Карітас Запоріжжя» відбувся майстер-клас з декупажу, який проводила Інна Алещенко. Декупаж - це техніка декорування тканини, меблів, або посуду.

Суть цієї техніки полягає в тому, що зображення наносяться на різні матеріали, такі як тканина, папір, дерево, та потім вирізаються, наклеюються або якось інакше наносяться на поверхню для декорування.

Цього разу ми ознайомилися з серветною технікою, як найбільш поширеною. За словами майстрині, декупажу може навчитися кожен, головне - мати бажання!