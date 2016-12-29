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Головне - мати бажання!

Деталі
грудня 29, 2016

29 грудня в благодійному фонді «Карітас Запоріжжя» відбувся майстер-клас з декупажу, який проводила Інна Алещенко. Декупаж - це техніка декорування тканини, меблів, або посуду.
Суть цієї техніки полягає в тому, що зображення наносяться на різні матеріали, такі як тканина, папір, дерево, та потім вирізаються, наклеюються або якось інакше наносяться на поверхню для декорування.
Цього разу ми ознайомилися з серветною технікою, як найбільш поширеною. За словами майстрині, декупажу може навчитися кожен, головне - мати бажання!

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