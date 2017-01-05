Бійці ДСНС врятували водія з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля

Деталі січня 05, 2017

1 січня о 7:55 на перехресті вул. Верхньої та вул. Південне шосе Вознесенівського району м. Запоріжжя виникла дорожньо-транспортна пригода. Водій RENO не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перевернувся. Вибратися самостійно чоловік не зміг, тому що його затисло конструкціями машини. Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою шансового інструменту звільнили водія понівеченого автомобіля та передали працівниками швидкої медичної допомоги. Його каретою швидкої допомоги госпіталізовано до міської лікарні.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця спецтехніки та 5 рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.