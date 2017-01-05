У Запорізькій області рятувальники надали допомогу водію

Деталі січня 05, 2017

1 січня о 23:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між селами Верхній Токмак та Обіточне Чернігівського району, потрібна допомога рятувальників.



Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та самостійно виїхати не зміг. Рятувальники, використовуючи гнучке зчеплення та пожежний автомобіль, витягнули автотранспортний засіб з кювету на автодорогу, де він продовжив шлях самостійно.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця спецтехніки та 5 рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.