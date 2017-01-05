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Оперативники ДФС розслідують кримінальне провадження щодо виготовлення неякісного пального

Деталі
січня 05, 2017

За три декади грудня співробітники податкової міліції Запорізької області викрили 3 злочини, 2 з яких – за ухилення від сплати податків (ст.212 КК України, сума збитків по вказаним провадженням складає 5 млн. гривень), а також один факт незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів (ст.204 КК України).
Так, у грудні оперативники ГУ ДФС у Запорізькій області в рамках операції "Акциз-2016" та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України викрили незаконне виробництво неякісних паливно-мастильних матеріалів. За результатами проведеного обшуку вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму 7,2 мільйона гривень.
Крім того, у результаті відпрацювання контрагентів "конвертаційних центрів" протягом грудня поточного року до бюджету стягнуто понад 570 тисяч гривень.
Також у грудні поточного року за результатами перевірок у сфері державних закупівель до бюджету повернено 1,3 мільйона гривень. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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