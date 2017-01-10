Tuesday, January 10, 2017
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З’їв вареник-допоміг солдату

Деталі
січня 10, 2017

Представники волонтерської групи «Надійні» під проводом Надії Мороз, відомі на всю Україну ініціатори акції на підтримку воїнів-захисників України «Волонтерські вареники», на Різдво організували на площі Фестивальній в обласному центрі благодійну акцію «Кутя в АТО».

Меню, що запропонували вони всім, хто прийшов на свято, користувалося величезним попитом. І не дивно, бо головна страва – улюблені українцями вареники. Тісто ж замішане на любові, а начиночка – з найкращими побажаннями від прекрасних надійних жінок, які власноруч їх готували.
-З’їв вареник -допоміг солдату, - запевнила пані Надія.- Наші дівчата стільки їх приготували, що вистачить і Запоріжжя пригостити, і хлопцям в АТО доправити. Збираємо гостинці нашим артилеристам, що тримають для нас небо в АТО.
Запоріжці із задоволенням пригощалися такою смакотою і охоче клали гроші у скриньку – збирали на потреби бійців 55-ої артбригади.
І наша газета долучилася до цієї шляхетної справи. Реалізовуючи на площі запоріжцям свіжий випуск «Запорізької правди, ми гучно інформували публіку про найкращі смакові якості волонтерських вареників. А всі, виручені від продажу на площі різдвяного випуску газети, передали пані Надії.
Вчергове «Надійні» збираються в АТО напередодні свята на Василя – на старий Новий рік. І ми з ними! Передачі для хлопців приймаємо у нашій редакції – на 3-ьому поверсі Будинку преси, пр. Соборний, 152 у Запоріжжі.

 

Олександра Воронцова (текст і фото)

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