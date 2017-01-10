Африканські колядки зібрали друзів

Деталі січня 10, 2017

У запорізькому Будинку профспілок відбулося велике свято студентів-іноземців Сходу України. В гості до студентської католицької організації «IMCS Zaporozhye» приїхали друзі з Харкова, Дніпра, Сум. Відбувся великий Різдвяний концерт, в якому прозвучали колядки англійською, французькою мовами, мовами країн Африки. Пісні звучали у супроводі африканських тамтамів. Як розповів запорізький священик, настоятель приходу Бога Отця Милосердного Римсько-католицької церкви отець Томаш Надбережний, такі свята проходять вже сьомий рік. Цього року вперше глядачами стали й мешканці Запоріжжя, а не тільки студенти з різних країн, які вчаться в Україні. Організація «IMCS» поєднує студентів, головним чином, медиків, з країн Африки, Азії та Латинської Америки.