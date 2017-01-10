Різдво на Фестивальній

Деталі січня 10, 2017

У Запоріжжі на площі Фестивальній свято Різдва Христового організували Всеукраїнська федерація «Спас» та однойменна дитячо-юнацька спортивна школа. На головній сцені обласного центру були представлені вертепи від різних відділень спортивної школи козацького бойового мистецтва. Учні показували сценки з біблійних розповідей і професійно перевтілювалися в казкові образи. Також спасівці показали гостям свята козацькі розваги: шабельні бої, лицарський турнір, бої «Лава на лаву».