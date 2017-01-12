Управління юстиції розпочинає правові консультації онлайн

Деталі січня 12, 2017

Головне територіальне управління юстиції в Запорізькій області на своєму Youtube-каналі опублікувало перший відеоблог у рамках серії відео, які покликані підвищити рівень правової культури населення та інформувати громадян про основні напрямки своєї діяльності.

З першого відеоблогу можна дізнатися про графіки прийому, адреси та номери телефонів громадських приймалень, які працюють при управлінні юстиції в Запорізькій області.

Відео також інформує про можливість громадян отримати правову консультацію як шляхом звернення до громадських приймалень відповідно до графіка прийому, так і шляхом консультації в режимі онлайн у будь-який час. Про це повідомляє zoda.gov.ua.

Довідково: Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області розташоване за адресою: пр. Соборний, 164. Приймальня: (061) 239-01-55. Офіційний веб-сайт: http://justzp.gov.ua.

Відеоблог про роботу громадських приймалень доступний за посиланням: http://www.justzp.gov.ua/ua/news/videoblog_pro_robotu_gromadskih_priymalen_pri_gtuyu_u_zaporizkiy_oblasti_vzhe_na_kanali_youtube/2009