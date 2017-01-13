Яку суму доведеться сплатити запорізькій АЗС за нехтування правилами торгівлі?

Деталі січня 13, 2017

Одразу шість фактів порушення законодавства встановили ревізори фіскальної служби Запорізької області під час перевірки однієї із автозаправних станцій м. Запоріжжя.



У ході перевірочної роботи з'ясувалося, що розрахункові операції з клієнтами на АЗС здійснювалися без застосування касової техніки, відповідно, покупцям не видавалися розрахункові документи, які б могли підтвердити факт продажу товару саме на цьому торговельному об'єкті.

Також було виявлено порушення щодо порядку обліку товарних запасів за місцем їх реалізації на суму понад 33 тисячі гривень. На місці проведення розрахунків загальна сума готівки не відповідала тій, яка зазначена у денному звіті реєстратора розрахункових операцій.

Крім того, фахівці ДФС виявили неоприбутковану у книгах обліку готівку на загальну суму майже 79 тисяч гривень. До того ж, на АЗС торгували ще й алкогольними напоями за цінами нижче мінімальних роздрібних цін.

Таким чином власник заправної станції порушив одразу кілька норм законодавства, зокрема, Закону України "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 тощо.

Отже, за результатами перевірки до суб'єкта застосовані штрафні (фінансові) санкції на загальну суму майже 460 тисяч гривень. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.