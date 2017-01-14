Saturday, January 14, 2017
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Бійці ДСНС надали допомогу водію, який не міг продовжувати рух через погодні умови

Деталі
січня 14, 2017

Підрозділи ДСНС області продовжують надавали допомогу водіям, які потрапили у складну ситуацію на дорогах через складні погодні умови.
Так, 11 січня о 12:54 по вул. Морозова м. Василівка знадобилась допомога рятувальників. Вантажний автомобіль РЕНО – Преміум з’їхав на узбіччя дороги, та самостійно не міг продовжувати рух. Співробітники ДСНС за допомогою пожежного автомобіля та тросу витягнули машину на проїзну частину дороги, після чого водій зміг самостійно продовжити рух.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця спецтехніки та 4 рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.

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