Два якоря до колекції Національного заповідника „Хортиця”

Деталі січня 16, 2017

На Хортиці, в музеї судноплавства Національного заповідника „Хортиця”, презентували два нових експонати – якорі, підняті з дна моря.

Перший з них - подарунок від наших військових, від „морських котиків”. Бійці нещодавно знайшли його під час тренувань у Чорному морі. Витягши знахідку на берег, згадали, що у заповіднику "Хортиця" працює їхній побратим, ветеран АТО В’ячеслав Зайцев, запропонували йому забрати якір до Запоріжжя, до музею. Науковці ж віддячили військовим підводним обладнанням та літературою.

- Спочатку ми думали, що якір – турецький, - розповідає директор Національного заповідника „Хортиця” Максим Остапенко. - Та, коли наші реставратори очистили клейма, виявилося, що він угорський, зроблений із „заліза Будапешту” у ХІХ сторіччі.

- Це типовий якір, який використовувався на веслувальних торгових судах, швидше за все, річкового флоту, до 20 метрів завдовжки, - доповнив завідувач відділу охорони пам'ятників Національного заповідника „Хортиця” гідроархеолог Дмитро Кобалія.

Колекція якорів у Національному заповіднику є найбільшою в Україні, але такий експонат тут з'явився вперше. На Хортиці вже зібрали унікальну колекцію - 65 експонатів, найдавніші з яких мають візантійське походження та датуються Х сторіччям.

Другим експонатом, презентованим того ж дня, став значно менший, але теж дуже цікавий якір, переданий до музею родиною Марії Дегтярьової з Мелітополя. Родина знайшла якір-кішку на березі Молочного лиману, зберігала деякий час у себе, а тепер передала знахідку до музею. Цей експонат ще буде реставруватися, але вже відомо, що він датується ХІХ сторіччям та має на собі гарно збережені клейма, значення яких ще треба буде розшифрувати.

- Ми дуже вдячні свідомим громадянам, які передали артефакти до музею, - сказав В'ячеслав Зайцев, ветеран АТО, науковий співробітник Національного заповідника „Хортиця”. – Меценат Фелікс Кусаєв допоміг доправити великий якір до Запоріжжя, за що йому окрема подяка. А нашим військово-морським силам, які дали такий чудовий експонат, ми будемо допомагати. Навіть запросимо їх тренуватися на березі Хортиці.

Нові експонати посіли почесне місце у колекції якорів, а надалі мають стати окрасою майбутнього музею судноплавства на Дніпрі.