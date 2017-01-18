Wednesday, January 18, 2017
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Екзотичний гумор vs працьовитість!

Деталі
січня 18, 2017

Учасник відомої запорізької команди КВК «Заінька» Руслан Ханумак став одним з ведучих нового тревел-шоу на телеканалі ICTV - «Особливості національної роботи».

Незабаром програма вийде на телеекрани. «Найбільш небезпечні і екзотичні роботи південно-східній Азії у виконанні талановитих коміків. Екзотичність, гумор і, звичайно, працьовитість в новому тревел-шоу на ICTV! »- так анонсують це шоу на сайті телеканалу.
Що ж до робіт, які довелося робіт виконувати Ханумаку, то вони дійсно екзотичні - збір слонячих екскрементів, доїння верблюдів, тощо.

 

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