ІІ Обласний Новорічно-різдвяний фестиваль підбиває підсумки

Деталі січня 20, 2017

З 19 грудня по 19 січня на площі Фестивальній у Запоріжжі проходив ІІ Обласний Новорічно-різдвяний фестиваль. Він проводився за ініціативи обласної державної адміністрації і вже став улюбленим зимовим святом для запоріжців. Фестиваль популяризує кращі національні традиції, звичаї й обряди, дозволяє організувати змістовне дозвілля мешканців та гостей міста, створює святкову атмосферу. У фестивалі брали участь кращі колективи з усієї області.

Нагадаємо, свято розпочалося 19 грудня, в День Святого Миколая, з відкриття новорічної ялинки. Мешканців та гостей нашого міста привітали голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, голова обласної ради Григорій Самардак, міський голова Володимир Буряк. Запорожців привітали піснями і театралізованими виставами. Дітей розважали казкові персонажі, а Святий Миколай, побажав щастя і любові. Під веселу музику ялинка загорілася яскравими вогнями і площа Фестивальна перетворилася на місце, де цілий місяць царювала казка і відбувалися дива. На площі встановили новорічні будиночки, в яких можна було придбати гарячі напої та солодощі, смачні страви, діяло релігійне „Різдвяне містечко”, фотозони з копією Запорозької січі з острова Хортиця. Працювало новорічне містечко майстрів, де можна було придбати сувеніри. Відкривали свято академічний обласний театр юного глядача, ансамбль народної пісні та побутового танцю “Оксамит” (керівник Лариса Купчинська), шоу-балет “Форс” Вільнянського районного будинку культури та дозвілля (керівник Валентина Соловйова), народний театр сучасної хореографії “Фенікс” (керівник Сніжана Лободюк). Віряни церкви „Сіон” пригощали гостей свята чаєм з пряниками, роздавали „Біблійні побажання” на новий рік.



21 грудня в рамках Новорічно-різдвяного фестивалю на площі Фестивальній відбувся святковий захід “Моя новорічна мрія” для вихованців навчальних закладів обласного підпорядкування. Глядачами веселого свята стали діти зі шкіл та інтернатів області. Велику концертну програму для них підготували ровесники – учасники творчих колективів центрів естетичного виховання, центрів дитячо-юнацької творчості різних районів Запоріжжя, „Січового колегуму”, Міського палацу дитячої та юнацької творчості, шкіл-інтернатів „Оберіг” та „Орієнтир”, Запорізького обласного центру художньо-естетичної творчості, „Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії”. Юні артисти читали вірші про Святого Миколая, Різдво та Новий рік, співали, танцювали. Їхні ровесники-глядачі заводили хороводи, підспівували та веселилися на святково прикрашеній площі біля головної обласної ялинки.

Різдво Христове за григоріанським календарем у Запоріжжі різні релігійні конфесії святкували разом, а учасниками свят на площі Фестивальній стали творчі колективи Запоріжжя та області. Велику святкову програму 24 грудня презентували колективи Запорізького, Токмацького, Вільнянського району та міста Токмак, програму „Козацький Новий рік” продемонстрували вихованці ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”. Веселими піснями і запальними танцями порадували глядачів аматори Запорізького району — Дмитро Бабчук, Володимир Ваславський, Оксана Мельник та хореографічна студія „Стейдж” Новоолександрівського будинку культури, фейєричним був виступ театру вогню „Магай” із смт. Балабине. Фольклорний колектив „Веселка” Токмацького міського будинку показав дійство „Хай щедрівка й коляда в кожну хату загляда”. Дотепні діалоги, жартівливі персонажі створили атмосферу справжнього різдвяного свята, подарували незабутні враження. Із захопленням зустрічали глядачі виступ колективів Вільнянського районного будинку культури та дозвілля - театру мініатюр „Браво” та шоу-балету „Форс”. Весело було й під час виступу творчих колективів Токмацького району - народного вокального колективу „Калинонька” Запорізького палацу культури, гурту Новенського сільського будинку культури та працівників районного організаційно-методичного центру, які представили розважальну програму „Незабаром Новий рік переступить наш поріг”. Дід Мороз і Снігуронька залучили до ігрової програми і дорослих і дітей: святкове коло, веселі забави та подарунки для малюків подарували чудовий настрій усім учасникам свята.

Громадська організація „Всеукраїнська Федерація „Спас” провела показові виступи кращих учнів Запорізької школи бойового мистецтва „Спас”, козацькі дитячі забави та ігри. Святкову новорічну програму продовжили співи, проповіді представників Церкви Християн віри Євангельської „Христос є відповідь” (пастор Андрій Лисенко), молитви та різдвяний вертеп для дітей. Християнська церква „На скелі” (пастор Альфонсо Арана Санчез) підготувала програму „Вітання народів світу” за участю представників чотирьох континентів.

Знаковою серед релігійних святкових заходів стала літургія ввечері у римсько-католицькому Храмі Бога Отця Милосердного, яку транслювало в прямому ефірі Запорізька регіональна дирекція філії Національної телекомпанії України (ТК „Запоріжжя”). Під час літургії спільно служили єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло та настоятель Запорізької парафії Української греко-католицької церкви отець Андрій Бухвак.

25 грудня урочисті різдвяні літургії пройшли в усіх церквах, які святкують цю подію за григоріанським календарем. На площі Фестивальній, біля головної ялинки та релігійного містечка на великій сцені відбулася спільна молитва представників різних релігійних конфесій. У молитві взяли участь екзарх Донецький Української греко-католицької церкви владика Степан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Київського патріархату Фотій, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло, єпископ Обласного обєднання Євангельських церков Запорізької області Василь Гедаревич, єпископ харизматичних церков „Джерело життя” Сергій Гащенко, настоятель Вірменської Апостольської церкви отець Юсік Нуріджанян, пастори протестантських церков Запоріжжя. Усі представники церков привітали запоріжців та побажали миру Україні та миру в серцях людям. Екзарх Донецький Української греко-католицької церкви владика Степан від імені всіх учасників молитви подякував запорізькій обласній та міській владі за можливість цілий місяць святкувати Різдвяні свята на головній площі. Представники різних церков далі виступали на одній сцені. Прихожани з римсько-католицької громади показали сценку про народження Ісуса, для учасників святкових заходів лунали різдвяні пісні та колядки. Велике враження на глядачів справили зведений хор церков євангельських християн-баптистів та хор африканських студентів-католиків. Також 25 грудня церква Євангельських християн-баптистів „Відродження” (пастор Яков Бринза) провела святкове служіння з показом вистави „Снігова королева” для дітей з особливими потребами з інтернатів. Ця ж вистава відбулася і на площі Фестивальній.



В ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року всі бажаючі могли взяти участь у розважальній програмі „Новий рік по-запорізьки”. А вже 1 січня свято тривало далі - з іграми та шоу для дітей біля новорічної ялинки. Свято почалося зі співу християнських різдвяних пісень у виконанні прихожан Вірменської апостольської церкви та церкви „Джерело життя”, остання підготувала велику програму з файер-шоу та лазерним шоу. Маленькі діти отримали в подарунок „чарівні палички”, що сяяли та переливалися різними кольорами. Доросліші із задоволенням взяли участь у розіграші „Різдвяної лотереї” із призами. Вісімдесят хлопчиків та дівчат різного віку з багатодітних родин отримали новорічні подарунки від церков „Джерело життя”. Євангельську історію народження Ісуса Христа демонстрували в цей день на екрані. Свято закінчилося виконанням Гімну України та спільною молитвою за мир і злагоду лідерів церков Запоріжжя.

4, 5 та 6 січня 500 дітей соціальних категорій отримали подарунки від Об’єднання церков Євангельських християн-баптистів (старший пресвітер Павло Метленко) і стали учасниками веселих різдвяних забав.

Святкування Різдва Христового 7 січня стало першим заходом у відзначенні запоріжцями в 2017 році 500-річчя Реформації. Привітали християн східного обряду з Різдвом заступник голови обласної ради Владислав Марченко та директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко, які підкреслили важливість та актуальність таких заходів у багатоконфесійній Україні. Програму від імені Духовної ради християнських церков Запоріжжя відкрили представники церкви Адвентистів сьомого дня (пастор Юрій Шелкунов) святковим флеш-мобом. У спільній молитві взяли участь єпископ Християн віри євангельської Василь Гедаревич, пастор церкви „Сіон” Андрій Ярмохін, священик Вірменської апостольської церкви отець Юсік, єпископ Української греко-католицької церкви Степан, владика Фотій (Українська православна церква Київського патріархату), єпископ Ян Собіло (Римсько-католицька церква). В цей же день на глядачів чекала велика програма „Козацьке Різдво”, яку підготувала ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”, хода вертепів та виступи колядників. Гості свята змогли взяти участь у козацьких розвагах, навіть у боях „лава на лаву”. Незвичною за втіленням була й програма „Різдво в АТО”, яку підготувало БО „Храм” (директор Ірина Дмитрів).

8 січня святкові заходи тривали - концертні програми привезли колективи з Більмацького та Оріхівського районів області. Виступ зведеного хору церков євангельських християн-баптистів ще раз нагадав, що цього року Україна відзначає 500-річчя Реформації. Ювілею була присвячена й молодіжна молитва, яка відбулася 9 січня у „Релігійному містечку” – в одній з локацій ІІ обласного Новорічно-різдвяного фестивалю. Свою програму глядачам презентувала Запорізька єпархія Української православної церкви (митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука), яка передала всім пісенні привітання. Цікаві програми представили Євангельські церкви „Примирення” (пастор Володимир Гречко) та „Слово істини” (пастор Олександр Шевчик).



14 січня до святкової програми фестивалю, до концерту „Свято старого Нового року”, який підготував Обласний методичний центр культури і мистецтв, приєдналися національні гвардійці з військової частини 3029. Оркестр 9-го полку оперативного призначення (начальник оркестру майор Ігор Сомалійський) порадував жителів міста своїм яскравим виступом, бійці також роздали приблизно 300 інформаційних листівок та відповіли на усі питання щодо проходження військової служби за контрактом. Музиканти демонстрували військово-оркестрове дефіле, яке нечасто можна побачити. Також в концертній програмі взяли участь народний фольклорний чоловічий ансамбль „Бунчук” (керівник Геннадій Красніков), лауреат Всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів Любов Камінська, запорізька співачка Інна Глов, депутат Запорізької районної ради Запорізької області, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту, автор-виконавець Сергій Ткаченко, гурт „Без меж”, дует Олександр Коваленко та Микита Віденко солісти Анастасія Андрієнко, Ганна Іванова, Софія Мала. Окрасою свята став виступ запорізького співака та композитора Юрія Аврамця, який запалив публіку професійним виконанням.

Зі словами вітання до присутніх звернулися президент Асоціації національно-культурних товариств Запорізької області Науфаль Хамдані та настоятель Вірменської Апостольської церкви Запорізької області отець Юсік. Концертними номерами порадували представники національно-культурних товариств. Хореографічний колектив „Успіх” Володимирівського навчально-виховного комплексу (керівник Дар’я Пащенко) самодіяльних артистів з німецької молодіжної спільноти, та соліста Вардана Нуриджаняна глядачі зустрічали дружніми оплесками. Завершив концерт етно-фольк дует „Жайворонки” громадської організації „Товариство української культури „Чумацький шлях” (керівник Тетяна Дудка). Християнська церква „На скелі” провела молодіжно-підліткове шоу, церква „Світло життя” (пастор Сергій Плужніченко) подарувала мюзикл „Знала б ти колись”. Представники церкви „Слово життя” (пастор Анатолій Трачук) провели веселі розважальні ігри та спортивні забави.

15 січня на площі Фестивальній святкову програму продовжили творчі колективи Якимівського та Новомиколаївського районів. У святковій програмі Якимівського району взяли участь народний хоровий колектив „Берегиня” (керівник Анатолій Янєв), вокальний колектив „Джерело” (керівник Алла Данькевич), танцювальний колектив „Акварель” (керівник Марна Бєлічкова), театральний колектив „Богема” (керівник Вікторія Кольчиєнко), солісти Марія Чумак, Микола Данькевич, Павло Шиян та Віктор Саприкін.

Колективи Новомиколаївського району презентували новорічне дійство „Різдвяне диво”, в якому взяли участь вокальні колективи „Мрія” та „Веселяночка”. Колядували самодіяльні артисти Єва Курдас, Юлія Сорока, Олена Танасійчук, Тетяна Міщенко, Артур Несторенко, В’ячеслав Паланчук. Вели програму Ілона Шкребтан та Ростислав Анасійчук. Про духовну складову святкування Різдва ще раз нагадали представники церкви „Міжнародний центр Євангелія” (пастор Юрій Шаповал). Те, що духовні пісні можуть бути модними та молодіжними, продемонстрував реп-гурт „Gospel people”.

Як повідомили представники Духовної Ради християнських церков, які разом з Департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації організовували основні фестивальні заходи, щодня на площі безкоштовно роздавалося приблизно по 500 стаканів чаю, було роздано приблизно тонна печива, глядачами та учасниками святкових заходів стали тисячі запоріжців та гостей міста. В релігійному „Різдвяному містечку” свої програми протягом фестивалю провели Українська православна церква Київського патріархату, Вірменська Апостольська церква, Українська греко-католицька церква. Також на цій локації власні заходи презентували протестантські церкви „Перемога” (пастор Андрій Фурса), „Еммануїл” (пастор Сергій Ободенко), „Ковчег спасіння” (пастор Самсон Боатрі), церква „Нове покоління” (пастор Ігор Корнієнко), „Христос – єдина надія” (пастор Василь Гедаревич), єврейська громада „Дім Бога Ізраїлева” (пастор Родіон Самойлович).

Українські пісні, вертепні дійства, театралізовані шоу, виступи представників більше 20 церков, цікаві номери національно-культурних товариств створили справжню святкову атмосферу та зарядили запоріжців та гостей міста позитивними емоціями на цілий рік. Глядачами та активними учасниками святкових заходів стали чимало запоріжців соціальних категорій, діти та дорослі з особливими потребами.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко відзначив:

- Фестиваль вкотре продемонстрував щирість та велич народної культури, вірність традиціям та силу духу. Заходи проходили справді на європейському рівні, ми надали змогу взяти участь у фестивалі усім бажаючим. Приємно бачити поруч представників різних церков у спільних молитвах. Нам вдалося під час фестивалю втілити в життя гасло „Наша сила в єдності, але не в одноманітності!”. Щиро дякую всім, хто зробив ІІ Новорічно-різдвяний фестиваль незабутньою подією, наповнивши його духовним змістом!