Воїни-захисники отримали подарунки від осипенківців

Деталі січня 23, 2017

Днями делегація у складі колективів Осипенківського краєзнавчого музею, туристично-інформаційного центру „Рідними стежинами Приазовського степу”, отця Василія Турчака, священика Покровської церкви села Осипенко (Української православної церкви Київського патріархату) та представників церковної громади в чергове відвідали воїнів частини ЗСУ, яка розташована неподалік села.

Військових цієї частини небайдужі осипенківці регулярно відвідують з літа 2014 року. Д ля бійців, що охороняють важливий стратегічний об’єкт, прозвучали різдвяні віншування, колядки та щедрівки. Воїнам бажали міцного здоров’я, довгих років життя, мужності та сил, а найголовніше – миру.

- В рамках акції „Тепло наших сердець - захисникам України” військовикам подарували обереги: традиційні сувеніри в українському стилі, листи та малюнки, власноруч виготовлені нашими вихованцями разом із працівниками музею, - говорить керівник краєзнавчої студії „Джерельце” Марія Турчак.

- Також воїнам Збройних Сил України вручили продукти харчування, вітамінні фруктові набори, передані сельчанами та представниками громади Покровської церкви, - розповів директор Осипенківського краєзнавчого музею Олег Будяк. - Разом ми захистимо наш край від ворожих зазіхань, збережемо мир на нашій землі!

У військовій землянці, але в теплій та щирій атмосфері, селяни та воїни довго спілкувалися, оговорили шляхи подальшої співпраці. Осипенківці раді, що можуть зігріти наших захисників за суворих умов нинішньої зими, подарувати хвилини радості та поділитися сімейним затишком з нашими бійцями.