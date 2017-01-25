Живій навіть ворог врятує життя…

Деталі січня 25, 2017

Стрічка про зв’язкову УПА вийшла у запорізький прокат. Прем’єрний показ незалежного художнього фільму Тараса Хомича «Жива» у Запоріжжі мав шалений успіх.

У ньому йдеться про молоду дівчину Анну Попович, яка рятуючись від переслідувань радянських кадебістів, убігає в табір УПА (Української повстанської армії). Фільм було знято за реальними подіями, які трапилися з реальною Анною Попович у 50-х роках минулого століття. Жінка сама дала згоду авторам стрічки на екранізацію своєї біографії. Зйомки фільму проходили у Горганах, де відбувались події з життя Попович. Зважаючи на її думку, була підібрана й акторка на головну роль – Ольга Комановська, Два роки тому, поки ще тривали зйомки кінофільму, у 90-річному віці пані Анна відійшла у вічність.

Це - історія про кохання. Без політики і пропаганди, хоча події відбуваються у часи сталінської окупації Західної України. Любов і вірність, безмежна віра у справедливість і майбутнє надихали її головних героїв. Пісня «Закохані» була створена Олександром Положинським спеціально для кінофільму «Жива». Режисер Тарас Химич сюжет стрічки тримав в таємниці, лише загадково зазначав: «Це історія жінки, це не про війну, хоча автомати там є».

Розчулені глядачі, в тому числі, й чоловіки, потайки витирали сльози, що мимоволі наверталися на очі від побаченого і пережитого разом із головними дійовими особами.

Для Ольги Комановської, виконавиці головної ролі, фільм став кінодебютом. Сама Анна Попович допомагала акторці у створенні образу. Ольга, яка взяла участь прем’єрному показі «Живої» у Запоріжжі, розповіла про це на зустрічі з глядачами і зізналася, що ніколи не мріяла зніматися в кіно, а на головну роль потрапила випадково та з благословення Анни Попович. Щаслива, що мала можливість особисто спілкуватися зі своєю героїнею – дуже світлою, усміхненою та доброю людиною. «Вона навіть про ворогів і мучителів своїх розповідала без злоби», - зазначила актриса і пригадала слова своєї наставниці: «Одного разу один зрадить тебе, а ворог, у вирішальний момент, врятує життя!». Саме із таким слоганом цей фільм і вийшов у прокат.

Ольга Комановська вчилася у сусідньому Дніпрі, та до цього часу у Запоріжжі так і не побувала. Родом вона з Івано-Франківщини, там же зараз працює у театрі.

Найбільше враження, яке отримала у свій перший візит до нашого обласного центру, - неімовірна Хортиця. Акторка пообіцяла приїхати до нас знову.

Залишається додати, що стрічка була створена власним коштом її автора -Тараса Хомича. І отримала фінансову підтримку від Львівського обласного бюджету в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства.

Олександра Воронцова