Деталі січня 25, 2017

Історія питання нагадує театр абсурду. На зборах трудового колективу КП «Редакція газети «Трудова слава», які відбулися 21 січня 2016 року, було прийнято рішення про участь у реформуванні друкованого засобу масової інформації газети «Трудова слава» у першому етапі. Потім 26 лютого на пленарному засіданні Оріхівської районної ради було прийнято рішення про реформування цієї газети.

23 листопада 2016 року Уряд своєю Постановою «Про затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі» затвердив перелік друкованих засобів масової інформації та редакцій, до якого увійшла й газета «Трудова слава». Після офіційного оприлюднення постанови, розпочалася практична реалізація реформування комунальних ЗМІ.

Редактор газети «Трудова слава» Світлана Карпенко, як уповноважена трудовим колективом редакції, звернулася до державного реєстратора Оріхівської райдержадміністрації з відповідними документами для початку проведення процедури перетворення. Вивчивши документи, реєстратор рекомендувала прийняти засновником газети рішення про вихід Оріхівської районної ради зі складу засновників, аби всі документи відповідали законодавчим вимогам. Відповідне прохання вона надіслала до Оріхівської районної ради. Було підготовлене відповідне рішення, розгляд якого відбувся у всіх постійних комісіях та на колегії районної ради.

Питання було включено до порядку денного восьмої сесії Оріхівської районної ради. На жаль, з незрозумілих причин, 23 грудня 2016 року депутатам районної ради не вдалося прийняти рішення «Про реорганізацію КП «Редакція газети «Трудова слава». Питання обговорювалося за повною процедурою: ні до розробників проекту, відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, ні до редактора газети, питань від депутатів не було. В результаті голосування 11 депутатів підтримали рішення, 8 – утрималися (від БПП, Наш край, Батьківщина).

З огляду на ситуацію, що склалася, та з метою дотримання законодавства України, Світлана Карпенко звернулася до голови Оріхівської районної ради Карини Дудніченко з проханням повернутися до обговорення питання про реорганізацію газети на колегії районної ради і на другому пленарному засіданні восьмої сесії, додавши, що готова відповісти на всі питання, які виникатимуть у депутатів районної ради.

І вже 20 січня 2017 року відбулося засідання колегії Оріхівської районної ради. На початку засідання голова райради оголосила питання, що будуть розглядатися депутатами під час колегії.

-Голова районної ради зачитала мій лист депутатам, наголосивши на необхідності дотримання Закону України «Про реформування комунальних ЗМІ, - розповідає Світлана Карпенко, - і запросила депутатів пояснити їхню позицію та обговорити питання. Деякі депутати висловлювали думки, котрі були відверто протизаконними, хтось говорив про неможливість ставити питання повторно на голосування, хтось був незадоволений ставленням керівника газети особисто до нього, висловлювалися думки, що закон «неправильний» і не слід поспішати його виконувати. Не дивлячись на це, що голова районної ради надала мені слово, але окремі депутати своєю брутальною поведінкою заважали висловити думку до кінця.

В результаті. під час голосування за винесення питання на розгляд сесії, чотири депутати проголосували «за», чотири «проти», один «утримався». Не висловив своєї точки зору з піднятого питання і голова Оріхівської районної державної адміністрації Максим Проценко, котрий взяв участь у засіданні колегії. Питання так і не було включено до порядку денного другого засідання сесії.

Таким чином, окремі депутати Оріхівської районної ради, з огляду на свої власні інтереси та особисті відношення до керівника газети, відкрито перешкоджають виконанню Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та проведенню медіареформи.

Всю цю ситуацію редактор газети виклала у повідомленні до Пологівського міжрайонного відділення Служби безпеки України, а також звернулася до медіа-юристів ІРРП, що співпрацюють з НСЖУ. «З такими депутатами, котрі відкрито ігнорують закон, не бажають його ні вивчати, ні виконувати, про щось говорити немає сенсу», - вважає Світлана Карпенко.