Освітні ініціативи Запорізького національного підтримав Посол Китаю в Україні пан Ду Вей

Деталі січня 25, 2017

Минулого тижня в Києві з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою і традиційного китайського Нового року – Свята Весни – відбувся офіційний прийом Посла Китаю в Україні пана Ду Вея. Участь у прийомі взяли представники Запорізького національного університету: ректор, професор Микола Фролов і проректор з науково-педагогічної роботи, професор Володимир Волков.

У своєму виступі Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю в Україні пан Ду Вей наголосив на тому, що наша держава за часи розвитку україно-китайського співробітництва виросла від взаємовідносин до стратегічного партнерства.

Після урочистостей з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою та Україною Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю в Україні пан Ду Вей зустрівся з ректором ЗНУ, професором Миколою Фроловим для обговорення перспектив співпраці.

Під час зустрічі Микола Фролов подякував панові Послу за підтримку китайським посольством ідеї створення на базі Запорізького національного університету Інституту Конфуція. Також Микола Олександрович зазначив, що всі організаційні питання, пов’язані з відкриттям цієї структури, від української сторони вже узгоджені як на рівнях міської ради Запоріжжя, Запорізької обласної державної адміністрації, так і Міністерства освіти і науки України та Верховної Ради України. Активно підтримали ідею створення Інституту і представники Китайської Народної Республіки в Запоріжжі – пан Чен Хойшен та пані Го Сяотін.

Пан Ду Вей пообіцяв ректору Миколі Фролову і надалі підтримувати починання університету щодо створення на його базі Інститут Конфуція. Також Микола Фролов запросив пана Посла відвідати з офіційним візитом Запорізький національний університет.

«Налагодження співпраці з Китаєм – це велика подія в житті університету та регіону», – зазначив під час зустрічі ректор ЗНУ Микола Фролов. Відкриття Інституту Конфуція для запорізького регіону є перспективним, зокрема тому, що компанія «Мотор-Січ» планує побудувати в Китаї завод із виготовлення двигунів для літаків. Тому через кілька років зросте попит на українських фахівців, які володіють китайською мовою та знаються на культурі цієї країни.

Відзначимо, що співпраця Запорізького національного університету з Китайською Народною Республікою є плідною та перспективною. Так, під час минулорічного візиту до ЗНУ делегації Анхойського педагогічного університету (КНР) партнери досягли домовленостей із адміністрацією про відкриття у виші Інституту Конфуція.

Вже тоді український та китайський університети уклали угоду про співпрацю, яка, окрім відкриття Інституту Конфуція, передбачає також розвиток взаємовигідних спільних проектів у галузях освіти та науки. В угоді йдеться, зокрема про спільні наукові дослідження, академічні обміни студентами та викладачами, програму подвійного диплома та про організацію спільних наукових й освітніх заходів.

Наостанок ректор ЗНУ Микола Фролов підкреслив, що партнерство з навчальними закладами та дипломатичними установами інших країн триватиме й надалі.

Про це повідомляє прес-центр ЗНУ.