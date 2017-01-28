Діти потребують допомоги!

Деталі січня 28, 2017

У ГО «Helper Запоріжжя» з колективною заявою звернулися батьки учнів Школи мистецтв №2 та ЗОШ №103 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 18-А тій, що в Південному мікрорайоні Запоріжжя!

Справа в тому, що зазначена школа межує з автомобільною дорогою, яка неосвітлена, а відтак діти, які повертаються з навчання у другу зміну, у темряві переходять проїжджу частину, що є вкрай небезпечним.

Крім того, прилегла до школи територія (за парканом), не має пішохідних доріжок, скрізь каміння та ями, після дощу стоять калюжі, в які регулярно потрапляють діти.

У зв'язку з важливістю проблеми, сьогодні Данило Щербаков підписав звернення до міського голови з проханням взяти під особистий контроль вирішення цього питання та сприяти його вирішенню!