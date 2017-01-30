Monday, January 30, 2017
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Вивчай англійську з "Карітас"!

Деталі
січня 30, 2017

Запрошуємо дітей шкільного віку та дорослих на безкоштовне вивчення англійської мови! Така можливість з'явилася завдяки проекту "Львівська освітня фундація" благодійного фонду «Карітас Запоріжжя».
За додатковою інформацію звертайтеся щовівторка за адресою: вул.Семафорна, 8 (кабінет 9) з 15 до 18 години.
Про нас:
Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є представництвом МБФ "Карітас України" і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас України — міжнародний благодійний фонд, заснований у 1994 році для координації зусиль доброчинних організацій місцевих громад УГКЦ.
"Карітас Запоріжжя" є представництвом однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Слово «Сaritas» означає воднораз любов і милосердя, співчуття та благодійність.
Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей.

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