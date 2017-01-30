Вивчай англійську з "Карітас"!

Запрошуємо дітей шкільного віку та дорослих на безкоштовне вивчення англійської мови! Така можливість з'явилася завдяки проекту "Львівська освітня фундація" благодійного фонду «Карітас Запоріжжя».
За додатковою інформацію звертайтеся щовівторка за адресою: вул.Семафорна, 8 (кабінет 9) з 15 до 18 години.
Про нас:
Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є представництвом МБФ "Карітас України" і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас України — міжнародний благодійний фонд, заснований у 1994 році для координації зусиль доброчинних організацій місцевих громад УГКЦ.
"Карітас Запоріжжя" є представництвом однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Слово «Сaritas» означає воднораз любов і милосердя, співчуття та благодійність.
Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей.
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