«Різдвяна зірка» надихає!

Деталі січня 31, 2017

Вже котрий рік поспіль за ініціативи протоієрея о. Володимира Савійського і активної підтримки колективу районного Будинку культури у Приморську проходить фестиваль співу «Різдвяна зірка». Цьогоріч на фестиваль, крім районного духовенства, завітав Владика Бердянський і Мелітопольський Єфрем. Він привітав усіх присутніх зі святом і благословив творчі колективи на успішні виступи. На сцені своїми піснями, акторськими номерами, колядками і щедрівками, хореографічними композиціями порадували глядачів церковні хори Нововасилівського і Свято-Нікольського храмів, дитячий болгарський ансамбль «Іскра» (с. Мануйлівка), ансамбль «Передзвони» Приморського РБК і «Гармонія» Преславського СБК, талановиті юні актори – учні недільної школи Свято-Нікольського кафедрального собору.

На завершення концерту Владика Єфрем вручив усім його учасникам дипломи і зазначив, що приклад приморського фестивалю став надихаючим для інших.