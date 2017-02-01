Іноземні гості завітали до Запоріжжя

Деталі лютого 01, 2017

У Запорізькому гарнізоні відбулась зустріч командування артилерійської бригади з британськими військовослужбовцями. Іноземні гості ознайомились з умовами служби воїнів-артилеристів, дізнались про історію створення військової частини та її героїчні сторінки часів Другої світової війни та під час виконання бойових завдань із захисту Батьківщини у ході проведення антитерористичної операції на сході України. Представники оборонного відомства Великої Британії та командування артилерійської бригади обмінялися досвідом та розглянули пропозиції щодо подальшої співпраці у військовій сфері.