Wednesday, February 01, 2017
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Вічне спочивання даруй, Господи!

Деталі
лютого 01, 2017

29 січня відійшов у вічність світла людина єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви Станіслав Падевський.

Похорон відбудеться 1 лютого в Сендзішовє Малопольськім(Польща). Він очолив Харківсько-Запорізьку дієцезію у 2002 році і до 2009 року, коли Святіший Отець Бенедикт XVI прийняв його зречення з дієцезіальної кафедри, був щирим душпастирем запорізьких католиків. Залишаючись єпископом на покої, Станіслав Падевський продовжував свою духовну працю. І відійшов до Дому Отця, він став нашим янголом-охоронцем. Пам’ятаймо про душу померлого у своїх молитвах. Вічне спочивання даруй йому, Господи!

 

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