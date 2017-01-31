Григорій Самардак переконаний, що національний проект з відродження «Хортиці» об'єднає суспільство

Деталі січня 31, 2017

Уряд ініціює великий національний проект з відродження «Хортиці». Про це йшлося на нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка в Києві. Перспективи державної підтримки розвитку Національного заповідника «Хортиця» обговорювали представники Міністерств культури і фінансів, народні депутати, вчені. На запрошення уряду в нараді взяли участь голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Едуард Гугнін, генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

За словами віце-прем'єр-міністра, ініціатива центральних органів влади спрямована на те, щоб надати розвитку Національного заповідника «Хортиця» новий імпульс і повністю розкрити колосальний потенціал цього найважливішого об'єкту природної, культурної та історичної спадщини України.

- Завдяки зусиллям небайдужих українців та меценатів сьогодні Національний заповідник «Хортиця» є одним із найбільш відвідуваних осередків культури нашої держави і безумовним лідером в Запорізькому регіоні. Зараз настав час і державі докласти своїх зусиль для його розвитку. Ми повинні показати нашу «Хортицю» всьому світу, - сказав Розенко.

При цьому Павло Розенко підкреслив, що він готовий взяти проект з відродження «Хортиці» під особистий контроль і докладе всіх зусиль для його реалізації. В ході наради був намічений план дій. Перш за все, формування концепції з комплексним баченням розвитку заповідника, з чітким графіком реалізації заходів і позначенням потреб у фінансуванні з державного і місцевих бюджетів.

Те, що центральна влада поділяє стурбованість запоріжців подальшою долею заповідника «Хортиця», і питання комплексного розвитку планує об'єднати в окремому національному проекті, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак оцінює позитивно.

- Це перспективна робота. Запоріжцям важливо було на рівні держави актуалізувати питання розвитку Національного заповідника «Хортиця», як культурного, національного, туристичного та ідеологічного символу України. Ми зуміли донести свою позицію до Києва, були почуті і в цілому говорили на мові однодумців. Якщо ми говоримо про відродження «Хортиці», як про національний проект, то ця ініціатива передбачає, перш за все, активну участь держави. Також передбачена участь обласного і міського бюджетів. Більше того, якщо ми переконані, що наша «Хортиця» може стати символом національного і духовного єднання країни, то крім бюджетної єдності повинна бути єдність сил, ідей і помислів усього суспільства, - зазначив Григорій Самардак.