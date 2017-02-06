USAID відкриває програму грантів

Деталі лютого 06, 2017

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк»., оголошує про початок надання грантів у межах свого Фонду стратегічних інвестицій згідно з Річним програмним запитом (APS) №01.

Зацікавлені підприємства можуть надсилати концепції проектів для інвестування діяльності, спрямованої на збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному секторах, впровадження нових технологій переробки та післяврожайної обробки продукції, впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції, розширення ринків її збуту.



Гранти за цією програмою надаватимуться:

малим і середнім підприємствам – виробникам сільськогосподарської продукції (МСП);

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК) та їх об’єднанням;

малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері агропромислового сектору (переробка, логістика, збут, тощо);

галузевим сільськогосподарським асоціаціям.

Загальною метою цієї програми грантів є розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проект насамперед підтримає такі пропозиції, які слугуватимуть моделями найкращої практики для реплікації та розширення в майбутньому.

Конкретні цілі програми включають:

1) заохочення інвестицій у нові технології, модернізацію інфраструктури (післяврожайної діяльності, первинної переробки, зберігання, пакування, сушіння, засолювання, консервування, тощо);

2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою зменшення втрат після збору врожаю;

3) заохочення інвестицій МСП у розробку нових продуктів, удосконалення процесів/системи збуту, тощо відповідно до вимог ринку;

4) впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти Global GAP, HACCP, інші);

5) створення нових та/або розширення напрямків діяльності діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

6) створення нових робочих місць та підвищення продуктивності праці.

Очікувані результати/ індикатори виконання програми:

Кожен грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення принаймні чотирьох з п’яти зазначених нижче результатів:

1) впровадження нових технологій виробництва, переробки та післяврожайної обробки сільськогосподарської продукції та, як результат, підвищення продуктивності щонайменше на 15%;

2) збільшення частки продукції, що реалізується на організованих ринках, у секторі овочів та фруктів на 5%, молока на 10%, м’яса на 3%;

3) впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції та забезпечення не менше ніж 50% збуту продукції за міжнародними стандартами;

4) залучення додаткових інвестицій (власні кошти; зовнішні інвестиції; кошти програм державної підтримки та місцевих бюджетів; донорського співфінасування, крім коштів USAID), лізингу або кредитів для придбання нового технологічного обладнання та модернізації свого виробництва у розмірі не менше суми гранту;

5) створення не менше одного нового робочого місця на 10 працюючих, з яких щонайменше половина будепередбачена для працевлаштування жінок та/або представників вразливих груп (тобто груп людей, які наражаються на більш високий ризик бідності та соціальної ізоляції, ніж населення в цілому, таких як етнічні і сексуальні меншини, внутрішньо переміщені особи, інваліди, бездомні, особи, що намагаються подолати зловживання забороненими речовинами. Всі зазначені особи часто стикаються із труднощами, такими як низький рівень освіти, безробіття або зайнятість, що не відповідає рівню кваліфікації, які можуть призвести до ще більшого соціального виключення).

Проект «Агросільрозвиток» планує надати протягом 2017 року приблизно 30 млн. гривень в рамках цього Річного програмного запиту (APS) через 25 запланованих грантів. Очікується, що сума кожної грантової угоди може коливатися в межах від 650 тис. грн. до 3 млн. грн., але кінцева сума залежатиме від грантової діяльності та остаточних переговорів і може виходити за межі цього діапазону. Очікується, що термін дії будь-якої грантової угоди за даним запитом не перевищуватиме 12 місяців.

Приблизна дата початку грантової діяльності за даним запитом – 20 березня 2017 року. Тип гранту буде визначений у процесі переговорів.

Проект «Агросільрозвиток» планує проводити оцінку та відбір концепцій проектів для надання грантів у декілька прийомів протягом 2017 року.

Концепції грантових проектів для розгляду в першому раунді мають бути подані не пізніше 17.00 за місцевим часом 20 лютого 2017 року. Для участі у наступних раундах заявки можуть подаватись упродовж всього 2017 року та розглядатимуться по мірі надходження.

Усі питання щодо цього оголошення надсилайте Дмитру Бєлону, менеджеру грантів, на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . На прохання заявників проект USAID «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки.



Вимоги до реципієнтів, цільові ланцюжки доданої вартості та географічні зони, у підтримці яких найбільше зацікавлений проект, процедуру подання заявки, критерії відбору та іншу важливу інформацію про цю грантову програму проекту USAID «Агросільрозвиток» дивіться у Річному програмному запиті №.01.

Для того, щоб дати відповідь на запитання потенційних отримувачів грантів, проект USAID «Агросільрозвиток» час від часу проводитиме семінари, де пояснюватиме процедури і вимоги проекту щодо підготовки заявки і реалізації грантів. Перший семінар планується провести в лютому 2017 р. Точну дату буде повідомлено додатково через ті самі інтернет-сторінки, на яких розміщений цей Річний програмний запит. Семінари проводитимуться у офісі проекту USAID «Агросільрозвиток», або, на запит учасників конкурсу, в іншому регіоні чи дистанційно – у формі веб- або скайп конференції.

Зацікавлені заявники, які відповідають критеріям прийнятності (див. Розділ ІІІ Річного програмного запиту) та бажають взяти участь у семінарі, повинні підтвердити свою присутність, надіславши прізвище, ім’я та по-батькові учасника і назву організації на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Присутньою на семінарі може бути лише одна особа від кожної організації.

Річний програмний запит №01 проекту USAID «Агросільрозвиток» можна завантажити тут.

За інформацією сайту platforma-msb.org