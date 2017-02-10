Оголошено конкурс на отримання бізнес-гранту

Деталі лютого 10, 2017

У рамках проекту GMFA3 "Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на Сході України" благодійного фонду Карітас Запоріжжя триває розгляд заяв на участь у конкурсі для отримання бізнесгранту з метою розвитку бізнесдіяльності. Зареєструватися на участь у конкурсі можна за посиланням: goo.gl/cEqj9p

Також надається можливість отримати індивідуальний грант для перенавчання або підвищення кваліфікації вимушеним переселенцям, які мешкають у Запоріжжі та Бердянську.

Можливість навчання надається за наступними напрямками:

- отримання кваліфікації майстра манікюру, педикюру, перукаря, косметолога та візажиста;

- бухгалтерський облік, 1С бухгалтерія, кадрове діловиробництво і підбір персоналу;

- ITтехнології;

- робочі спеціальності;

- кухар, кондитер, офіціант, бармен;

- масаж;

- підвищення водійської категорії;

- курси фотомайстерності.

Проводяться профорієнтаційні заходи.



Звертатися за телефоном: 050-304-10-14 (Валентин)