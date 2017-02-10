Оголошено конкурс на отримання бізнес-гранту

У рамках проекту GMFA3 "Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на Сході України" благодійного фонду Карітас Запоріжжя триває розгляд заяв на участь у конкурсі для отримання бізнесгранту з метою розвитку бізнесдіяльності. Зареєструватися на участь у конкурсі можна за посиланням: goo.gl/cEqj9p
Також надається можливість отримати індивідуальний грант для перенавчання або підвищення кваліфікації вимушеним переселенцям, які мешкають у Запоріжжі та Бердянську.
Можливість навчання надається за наступними напрямками:
- отримання кваліфікації майстра манікюру, педикюру, перукаря, косметолога та візажиста;
- бухгалтерський облік, 1С бухгалтерія, кадрове діловиробництво і підбір персоналу;
- ITтехнології;
- робочі спеціальності;
- кухар, кондитер, офіціант, бармен;
- масаж;
- підвищення водійської категорії;
- курси фотомайстерності.
Проводяться профорієнтаційні заходи.
Звертатися за телефоном: 050-304-10-14 (Валентин)
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