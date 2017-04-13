Григорій Самардак: «Країні потрібна система підтримки робочої людини»

Деталі квітня 13, 2017

Більше двохсот представників центральної, регіональної влади, системи профтехосвіти, експерти, аналітики, міжнародні партнери, керівники Представництва Європейського Союзу в Україні обговорили питання розвитку та

реформування професійно-технічної освіти в Україні.

За ініціативи Міністерства освіти і науки України, 4 квітня в Києві відбулась конференція «Професійна освіта і підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіонального розвитку України», в якій взяли участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Запорізьку область на конференції представляли голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін, директор департаменту освіти і науки ОДА Тетяна Озерова і директор департаменту соціального захисту населення Ігор Міщан.



Виступаючи перед учасниками зустрічі, Прем'єр-міністр України окреслив плани по реформуванню системи профтехосвіти, підкресливши, що уряд буде підтримувати кращі практики на всіх рівнях і стимулювати розвиток вітчизняної професійно-технічної освіти. Вже сьогодні, за словами Володимира Гройсмана, Кабінет міністрів в рамках реформи освіти працює над прийняттям нового закону про професійно-технічну освіту. Мета реформи - зробити систему ПТО сучасною, такою, що відповідає вимогам економіки, яка розвивається, і здатною готувати професійні, кваліфіковані робітничі кадри для реального сектора економіки.



Для Запорізького індустріально-промислового регіону питання збереження сфери професійно-технічної освіти принципово важливе. Незважаючи на спад виробництва, затребуваність у кваліфікованих робітничих кадрах в Запорізькій області зберігається. У той же час, спостерігається відтік фахівців робочих спеціальностей в західні країни. Як знайти баланс між запитами ринку праці та потреб робочої людини? Чи зможе реформа професійно-технічної освіти змінити ситуацію і на який результат розраховує влада? Поділитися своїми думками з читачами газети «Запорізька правда» ми попросили голову Запорізької обласної ради Григорія Самардака.



- Григорію Вікторовичу, в Києві багато розумних і правильних слів було сказано, але як буде на практиці, покаже час? А як наш регіон планує «осучаснити» систему ПТО?



- У моєму розумінні «осучаснити», як Ви кажете, означає поставити в центр уваги робочу людину і її інтереси. Для трудового Запорізького регіону реформа професійно-технічної освіти – одна з базових. Ми входимо в число промислових регіонів, де формується валовий внутрішній продукт України. Так, зараз спостерігається спад економічного виробництва, але кризу подолаємо, і регіон не перестане бути менш промисловим. Підприємства потребують кваліфікованого кадрового потенціалу. Тут важливо створити умови, щоб люди отримували гідну професійно-технічну освіту, були затребувані на ринку праці, а замовники (підприємства) забезпечені кваліфікованими фахівцями.

Ви пам'ятаєте, скільки дискусій було: а чи потрібна нам система профтехосвіти? Якщо потрібна, то в якому вигляді? А хто її повинен утримувати і фінансувати? Сьогодні всі розмови, нарешті, злилися в єдине русло розуміння і здорового глузду – система профтехосвіти країні потрібна і її потрібно реформувати під запити реального сектора економіки. Ми побачили зацікавленість уряду, і регіональна влада підтримує цей напрямок державної кадрової політики.



- Кожна реформа буде сприйнята і прийнята людьми, якщо є результат і люди відчують цей результат на якості свого життя. Яким Ви бачите результат реформи профтехосвіти?



- Ви маєте рацію. Реформи – це системні зміни різних сфер життя суспільства і головна їх мета – покращити якість надання послуг. Давайте по порядку. Отже, всі – влада, промисловці, бізнес – згодні з тим, що в Україні потрібні професійні кваліфіковані робітничі кадри. Значить, потрібно зміцнити взаємодію системи профтехосвіти, роботодавців і влади. Далі. Існуюча система ПТО громіздка і не відповідає сучасним вимогам сектора економіки. Вона не здатна підготувати конкурентоспроможних фахівців, затребуваних на ринку праці. Значить, всім зацікавленим сторонам разом треба вдосконалити матеріально-технічну базу ПТУ, процес освіти і методологію підготовки виробничих кадрів. І не менш важливо, має запрацювати механізм стимулювання робочої людини. Це вже наступний етап після навчання, який, на мій погляд, так само потрібно враховувати і прописувати в законі.



- Ви маєте на увазі підвищення зарплати, соціальний пакет?..



- Ні. Я маю на увазі право першого робочого місця або гарантованого робочого місця і матеріальний механізм стимулювання з боку замовника (підприємства). Що важливо для роботодавця? Щоб робоча людина, по досягненню високого професійного рівня, продовжувала працювати, а не прагнула піти. Це можна вирішити, наприклад, за рахунок будівництва та надання житла. Як це зробити? За допомоги банківських інструментів. Наприклад, підприємство робить замовлення на певну кількість фахівців. Банк за договором з цим підприємством видає цим співробітникам кредит, наприклад, на 30 років. І поки співробітники не виплатять кредит, вони працюють на підприємстві. Механізм, який вигідний всім і який закрутить маховик економіки. Дивіться: банк на довгий період часу буде забезпечений надійним клієнтом в особі підприємства і його співробітників. Для нього це гарантія стабільності. Робочий буде задоволений, тому що він гарантовано, на період як мінімум 30 років, буде мати робоче місце, своє житло, стабільну зарплату, що дозволяє спокійно виплачувати іпотеку з доступним відсотком за договором між банком і підприємством. Підприємство теж у вигідному становищі: воно забезпечено трудовим потенціалом, гроші вкладаються адресно в фахівців, паралельно з житловим будівництвом розвивається соціальна інфраструктура. Запускається механізм соціально-економічного розвитку. Але найголовніше, система запрацює на конкретну людину і її інтереси, і тоді люди побачать результат від реформи.



- Ваша ініціатива цікава, але уряд, швидше за все, прийме якийсь свій механізми. Не виключено, що запропонують взяти ПТУ на плечі обласного бюджету. Вийде, що вкладемо гроші в підготовку фахівця, а він завтра поїде на заробітки в Польщу, наприклад. Так і будемо за рахунок бюджету готувати робочий клас для інших країн?



- Згоден. Ми знаємо і аналізуємо ці тенденції. Це один з аргументів, який наводять противники підготовки робітничих кадрів за рахунок коштів бюджету. Я теж дотримуюся такої позиції і поясню, чому. Наприклад, завтра нам передадуть ПТУ на обласний бюджет, ми підготуємо за бюджетні гроші 2-5 тисяч чоловік, з яких половина поїде на роботу в Польщу або Прибалтику. І тут Ви маєте рацію, вийде, що за наші бюджетні гроші, за гроші запорізької громади ми будемо готувати фахівців для західних країн. А ми всі хочемо, щоб гроші громади працювали на громаду, тобто якщо вже вкладати кошти обласного бюджету, то в кадровий потенціал регіону. Ми повинні проаналізувати стан справ в економіці на даний момент, спрогнозувати ситуацію, зробити висновки і знайти прийнятну для регіону форму. Ясно одне: потрібно дати людям стимул жити і працювати у себе на батьківщині. І ось тут повинна запрацювати система, про яку я говорив вище, - гарантоване право робочого місця і механізм стимулювання з боку замовника (підприємства). Я маю на увазі економічні важелі. Більш того, Запорізька обласна рада зацікавлена, щоб кваліфіковані робітничі кадри залишалися в регіоні. Сьогодні область вперше має гідний бюджет розвитку - понад 600 млн. гривень. Бюджет розвитку - це, як правило, великий перелік об'єктів і великий обсяг робіт для підприємств різних форм власності. Ми зацікавлені, щоб в різних районах області ці роботи виконувалися нашими запорізькими підприємствами і виконувалися якісно. Ми даємо людям роботу, люди отримують заробітну плату, податки надходять до бюджету і регіон розвивається. Дивіться, скільки факторів ми з Вами перерахували на підтримку реформи професійно-технічної освіти. Це серйозні аргументи, які пояснюють, чому ми всі зацікавлені в її успішній реалізації.