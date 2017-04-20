Запорізькі рятувальники ліквідовують наслідки негоди

Деталі квітня 20, 2017

За добу на території області випала майже місячна норма опадів. Спостерігається налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с. Причиною такої різкої зміни погодних умов стала серія активних південних циклонів, які вийшли з південно-західної частини Балкан та Греції. Негода вирує не тільки в України, а і у країнах Європи.

За дві останні години рятувальники Запорізького гарнізону здійснили вже 30 виїздів на ліквідацію наслідків негоди. Бійці ДСНС розпилюють дерева повалені вітром та надають допомогу громадянам на автошляхах області. Так, у Запоріжжі співробітники Швидкої медичної допомоги звернулися до Служби порятунку «101»,оскільки їх автомобіль, прямуючи на виїзд, застряг в багнюці та не міг далі продовжувати рух. Бійці ДСНС на пожежному автомобілі підвищеної прохідності забрали лікаря та доставили його до хворої людини, яка потребувала допомоги.



На території Запорізької області на цілодобовому чергуванні перебуває 299 рятувальників та 85 одиниць спецтехніки, з них 125 бійців ДСНС та 30 одиниць техніки у м. Запоріжжя.

Вночі, 20 квітня очікується мороз до -5 градусів; вітер північно-східний 15-20 м/с.

Негода триватиме до вихідних.



Сьогодні, 20 квітня опади припиняться, проте у п’ятницю через черговий вихід південного циклону на території області знову спостерігатиметься мокрий сніг та дощ.



Підвищення температури повітря очікується тільки після 26 квітня.