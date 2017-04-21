У Запорізькій області бійці ДСНС продовжують ліквідацію наслідків негоди

Деталі квітня 21, 2017

Починаючи з 7:00 19 квітня від ГУ ДСНС України у Запорізькій області ліквідовують наслідки негоди 33 одиниці техніки та 77 чоловік особового складу.Загалом, прибрано 30 дерев, витягнуто 2 фури, 1 мікроавтобус і 1 автомобіль Швидкої медичної допомоги.



Станом на 13:00 20 квітня від мережі електропостачання відключено 6 населених пунктів Вільнянського району, 16 - у Запорізькому районі, 1 пункт у Кам’янсько-Дніпровському районі та м. Дніпрорудне Василівського району.

Від Запоріжобленерго працює 26 бригад (107 співробітників та 27 одиниць техніки). Від Облавтодора залучено 16 одиниць техніки та 26 працівників.