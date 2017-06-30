Friday, June 30, 2017
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Юліана Козаченко: "Платники Запорізької області збільшили відрахування екологічного податку майже на 100 мільйонів"

Деталі
червня 30, 2017

Надходження екологічного податку з початку року в регіоні склали майже 116 мільйонів гривень (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).

Як відзначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень сплати до аналогічного періоду минулого року перевищено на 98,5 мільйона. Виконання індикативів на цей рік забезпечено на 132 відсотки, додатково бюджети отримали 28 мільйонів.
Більша частина податку надійшла згідно з розподілом до місцевих бюджетів – майже 92,6 мільйона, що складає 80 відсотків від загальних надходжень. Це на 79 мільйонів більше за торішні показники та на 22,5 мільйона – від прогнозованої суми на поточний рік.
До держбюджету перераховано більш ніж 23 мільйони, зростання до 2016 року склало 19,7 мільйона, у цьому році до запланованого додатково надійшло 5,6 мільйона.
На сьогодні в області екоподаток сплачують понад 2,5 тисячі суб'єктів господарювання. Основну частину надходжень – 97 відсотків, забезпечують підприємства м. Енергодар, Запорізького району, м. Запоріжжя, а також Мелітопольського та Бердянського районів.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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