Запорізька область: рятувальники пропагують безпечні жнива

Деталі червня 30, 2017

У зв`язку з початком жнивної кампанії 2017 року рятувальники Запорізького гарнізону проводять роз’яснювальну роботу із співробітниками сільськогосподарських підприємств щодо протипожежного стану зернозбиральної та сільськогосподарської техніки.

30 червня, у ході інформаційних бесід на території ТОВ «НВП «Сортостанція»» у Вільнянському районі фахівці ДСНС області звертали увагу керівництва підприємства на необхідність контролю за технічним станом комбайнів, забезпеченості зернозбиральних агрегатів, тракторів та автомобілів сертифікованими вогнегасниками, стан готовності пристосованої техніки для цілей пожежогасіння, наявністю хлопавок та лопат, наявність відповідних посвідчень про проходження спеціального навчання у робітників які будуть задіяні на жнивах.

Крім того, рятувальники провели додатковий протипожежний інструктаж з персоналом щодо порядку нагляду за безпечною робото основних систем та вузлів збиральної техніки, розповіли про порядок дій у разі виникнення пожежі, нагадали порядок користування первинними засобами пожежогасіння (сертифікованими вогнегасниками).

Основними причинами виникнення пожеж під час зернозбиральної кампанії є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Тому рятувальники продовжують проводити інформаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки та підготовки господарств та сільгосппідприємств на території країни.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області наголошує: категорично забороняється палити стерню та пожнивні залишки, розпалювати багаття, застосовувати будь-який відкритий вогонь на хлібних полях і поблизу, а також на зернотоках, заготівельних пунктах, елеваторах, поруч із стогами соломи й сіна. Пам’ятайте, що дотримання всіх вимог – це гарантія збереження врожаю від пожежі!