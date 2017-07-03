Пляж може бути небезпечним!

Деталі липня 03, 2017

За вихідні дні на водних об’єктах області врятовано 9 людей, з них – 1 дитина. Події виникли в містах Бердянськ, Приморськ, Приазовському та Більмацькому районах.



1 липня о 17:00 в районі 3-ї дамби м. Бердянськ під час сімейного відпочинку хвилею накрило хлопчика. Чоловік, який відпочивав поруч, витягнув 9-річного хлопчика з води та передав матері. Дитину каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні. Підрозділи ДСНС не залучалися.

2 липня о 13:05 в районі громадського пляжу с. Приморський посад Приазовського району в акваторії Азовського моря врятували двох людей.

Рятувальники окремого поста АРЗ СП помітили на відстані 500 м від берега, що відпочивальників на надувному матраці відносить у відкрите море і вони кличуть на допомогу. Бійці ДСНС дісталися до потерпілих та доставили їх на берег. Від медичної допомоги 38-річний чоловік та 36-річна жінка, жителі м. Мелітополь, відмовилися.Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!