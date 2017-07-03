Monday, July 03, 2017
    .
    • .

Пожежна небезпека

Деталі
липня 03, 2017

2 червня о 04:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Степна с. Щасливе Оріхівського району, виникла пожежа.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на плоші 60 кв. м.
О 05:04 вогнеборці локалізували загоряння, а о 07:30 повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
03 липня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large69

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 