Деталі липня 04, 2017

3 липня в с. Новоконстянтинівка Приазовського району сталася подія на воді. На відстані 1500 м від берега на гумовому човні чоловіка уносило у відкрите море. Рятувальниками окремого поста АРЗ СП дістались до 38 річного чоловіка та доставили його на берег.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!