¬Реформи Пенсійне забезпечення скоро стане справедливим?

Деталі липня 11, 2017

У Харкові, в медіацентрі «Время», відбулася прес-конференція з актуальних питань пенсійного реформування. У ній взяли участь і запорізькі журналісти. Вступне слово проголосила заслужений працівник соціальної сфери, професор, завідувач кафедри соціології, управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Каразіна Світлана Горбунова-Рубан. заступник Міністра соціальної політики України Микола Шамбір розповів про сучасний стан пенсійної системи України та необхідність її реформування. Він також презентував урядові пропозиції щодо змін у пенсійній системі.

Що маємо нині у сфері соціального захисту? Середня пенсія, за словами заступника Міністра, складає нині тільки 29 відсотків середньої зарплатні. А в Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів. Із них 8 мільйонів (67%) отримують мінімальну пенсію - 1312 гривень (із травня 2017 року).

Середня зарплата - 6324 гривень, середня пенсія - 1828,33 грн. (станом на 1 січня поточного року).

На одного пенсіонера припадає лише один працівник, який регулярно сплачує внески до Пенсійного фонду України.

В Україні проживає 26 мільйонів громадян віком від 18 до 60 років, а страхові пенсійні внески постійно сплачуються лише за 10,5 мільйона осіб та ще за 1,5 мільйона сплачує держава. Отже, тільки за 75% зайнятого населення роботодавці та держава сплачують внески, 25% працездатного населення взагалі не сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - вони працюють у тіньовій економіці.

Пенсії, як зазначив Микола Шамбір, виплачуються за більш ніж 20 законами з різними «спеціальними» пенсіями (держслужбовцям, науковцям, прокурорам, суддям, депутатам, журналістам, учителям та іншим). Певні категорії пенсіонерів користуються привілеями, зокрема, правом виходу на пенсію значно раніше встановленого для звичайних громадян пенсійного віку. Це створює великий фінансовий тиск на Пенсійний фонд України.

Поширено зрівнялівку серед більшості пенсіонерів: відсутня диференціація пенсій у залежності від заробітку та сплачених страхових внесків. Це перетворює єдиний страховий внесок на форму оподаткування, яке громадяни починають активно уникати.

Розрахунок пенсій нині непрозорий. Правила нарахування пенсій незрозумілі та складні, включають різноманітні коефіцієнти, доплати, надбавки й нерегулярну індексацію.

Значна частина пенсійних виплат фактично не відноситься до страхових пенсій як таких і є просто доплатою до пенсій до рівня прожиткового мінімуму окремим категоріям пенсіонерів (восьми мільйонам осіб призначається доплата до мінімальної пенсії).

Представляючи положення законопроектів, Микола Шамбір наголосив, що його розробники насамперед ставили своєю метою створення справедливої системи пенсійного страхування. Для цього, зокрема, пропонується відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку та страхового стажу шляхом проведення перерахунків пенсій з 1 жовтня цього року з використання показника заробітної плати, який використовується для призначення пенсій у 2017 році та дорівнює 3764 гривні 40 копійок і показника вартості одного року страхового стажу на рівні один відсоток.

Також передбачаються перегляд умов перерахунку (індексації) пенсій, що призначені згідно із Законом №1058, та здійснення щорічного перерахунку пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якого обчислена пенсія, на 50 відсотків росту зарплати в попередньому році та на 50% індексу споживчих цін.

Водночас планується замінити механізм відшкодування пільгових пенсій на сплату роботодавцями підвищеної ставки єдиного внеску за працівників, зайнятих на особливо шкідливих та особливо важких роботах за списками №1 та №2, на рівні 15% та 7% відповідно.

- Відповідно до підготовлених законопроектів будуть упроваджені єдині підходи для обчислення пенсій відповідно до норм Закону №1058 держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, працівникам Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції. Ще один украй важливий аспект, на переконання Мінсоцполітики, – це звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків, зокрема, від відшкодування доплати до прожиткового мінімуму, від виплати цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та учасникам бойових дій, від відшкодування єдиного внеску за працюючих інвалідів на підприємствах УТОС, УТОГ, від видатків на фінансування пільгових пенсій, - зазначив Микола Шамбір.

Для зменшення демографічного навантаження на солідарну систему пропонується зберегти право виходу на пенсію в 60 років. Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення ними 65 років.

Пенсійна реформа гарантує щорічне збільшення пенсій в автоматичному режимі.

- У разі ухвалення парламентом проекту пенсійної реформи, вже з жовтня відбудеться осучаснення пенсій, тобто, збільшення їхнього розміру відповідно до існуючих економічних показників. У подальшому буде запущений механізм постійної індексації пенсій, - заявив заступник міністра.

За його словами, цей крок дозволить перевести процес підвищення пенсій в автоматичний режим, що унеможливить повторення ситуації, за якої ті, хто вийшов на пенсію пізніше, матимуть кращі умови ніж ті, хто став пенсіонером раніше. Він пояснив, що раніше законодавством був передбачений механізм індексації пенсій, але за умови наявності коштів, що дозволяло цього не робити.

І з 1 жовтня цього року пенсії підвищать 5,6 мільйона осіб завдяки осучасненню зарплатної бази, а загалом підвищення пенсій торкнеться 9 мільйонів осіб через збільшення мінімального прожиткового мінімуму та відповідне підвищення мінімальної пенсії.

Скасовується обмеження для працюючого пенсіонера - 85% від розміру пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про фінансовий стан пенсійної системи, проблеми та шляхи їх вирішення розповів заступник Голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін. Про стан справ пенсійного забезпечення в регіоні доповіла Тетяна Пінченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Найголовніше, на чому робили акцент усі доповідачі, - жодна пенсія при перерахуванні не буде зменшена. Або вона залишиться на нинішньому рівні, або буде збільшена.

Із 1 жовтня 2017 року відновлюється виплата пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі.

Номінальний внутрішній валовий продукт в Україні становить 2383,2 мільярда гривень. Населення - 42,6 мільйона осіб. Номінальний ВВП на душу населення - 55944 гривні на рік.

По ВВП на душу населення Україна посідає 131 місце у світі серед 186 країн. У Європі по ВВП на душу населення Україна посідає передостаннє місце, випереджає тільки Молдову. По ВВП на душу населення Україна має 22% від середньосвітового показника.

Загальні державні видатки на виплату пенсій у 2016 році складали 253,5 млрд. грн. Витрати на виплату державних пенсій складають 10,8% ВВП. Питома вага пенсійних витрат у складі консолідованого державного бюджету - 27%. Дефіцит Пенсійного фонду України дорівнює чотири відсотки ВВП.

Тому, звичайно ж, підвищення пенсій залежатиме від кількості робочих місць, рівня заробітної плати. А пенсійна реформа повинна якомога більше забезпечити соціальну справедливість.

Запитання журналістів стосувалися окремих розділів пенсійного забезпечення. Зокрема, від «Запорізької правди» було про накопичувальну систему, коли працююча людина платить внески на спеціальний рахунок Пенсійного фонду, а потім із нагромадженої суми їй виплачують пенсію. Владислав Машкін відповів, що поки що існує солідарна система. Нині розглядаються проекти накопичувальної системи.

Цікавило представників мас-медіа й питання підвищення пенсій тим, хто вийшов на заслужений відпочинок як державний службовець або прирівняний до держслужбовця. Відповідь була така: зараз підвищуються пенсії до рівня держслужбовців. Робиться все, щоб умови виходу на пенсію для всіх були однаковими.