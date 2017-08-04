Володимир Буряк прокоментував проведення слідчих дій у будівлі міськвиконкому

Деталі серпня 04, 2017

Співробітники управління СБУ в Запорізькій області, у рамках кримінального виробництва, проводять слідчі дії у будівлі виконавського комітету Запорізької міської ради.



Ситуацію прокоментував міський голова Володимир Буряк. Міський голова сказав, що не хотів би зв'язувати подію ні з якими заявами, які прозвучали раніше. Завдання міської влади не робити гучні політичні заяви, а забезпечувати життєдіяльність міста.

На думку Володимира Буряка, проблема з установкою систем відеоспостереження в окремих кабінетах міськвиконкому виглядає надуманою. Можливо, комусь просто вигідно відвернути увагу громадськості на подібні "інформаційні викиди".

Поки ж ведуться слідчі дії - міська влада робить і готова надалі робити необхідне сприяння правоохоронцям відповідно до чинного законодавства. У теж час ніяких звинувачень нікому на даний момент не пред'явлено.

- Не треба порівнювати ситуацію в місті і області. У Запоріжжі спокійно. Ми ремонтуємо дороги, школи, дитячі сади, триває узгодження проекту будівництва терміналу в запорізькому аеропорту. Це усе стало можливим завдяки злагодженій роботі місцевої виконавчої влади і депутатського корпусу, - відмітив Володимир Буряк, відповідаючи на питання журналістів.

Міський голова підкреслив, що в Запоріжжі реалізуються міські програми, у тому числі і завдяки тим, хто працює у будівлі виконкому міської ради.

- У нас є взаєморозуміння між виконавчою владою і усіма депутатськими фракціями. Усі спільно працюють для забезпечення спокою в Запоріжжі, розвитку рідного міста. Це наше первинне завдання, і ми її виконуємо, - заявив Володимир Буряк.