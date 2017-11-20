П’ять депутатів облради об’єднались, щоб у Бердянську відкрити комунальну дитячу стоматологію

Деталі листопада 20, 2017

Ідея місцевої влади про те, щоб повернути місту дитячу комунальну стоматологію, набула реальних обрисів. П'ять депутатів Запорізької обласної ради, які

представляють інтереси Бердянська, підтримали цю ініціативу міської адміністрації і колег з міськради. Олександр Бабанін, Олена Бодасюк, Сергій Ткаченко, Олег Будянський і Владислав Шалєєв передали ті кошти, які виділяли їм для розвитку їх округів, на придбання медичного обладнання, в тому числі, і для комунальної стоматології. Гроші з обласного бюджету в Бердянськ вже надійшли.

Тендер на придбання нового сучасного обладнання вже проведено. За даними інтернет-платформи Рrozorro, торги виграла фірма «Укр-Медмаркет», яка запропонувала найменшу ціну - близько 900 тис грн.

- Обладнання повинно прибути протягом двох тижнів, - повідомила депутат міськради Ксенія Буханова, яка координує процес. - Зараз оголошено конкурс на проведення ремонтних робіт у виділеному приміщенні і підбір фахівців.

Стоматологію для маленьких городян розмістять в дитячій поліклініці на першому поверсі. У ній передбачено п'ять крісел. Тобто буде створено п'ять робочих місць для лікарів: чотирьох стоматологів-педіатрів і хірурга. Депутати міськради Ксенія Буханова і Євген Георгієв разом з директором КУ «БТМО» Дмитром Єгоровим проводять роботу по підбору фахівців для роботи з дітьми.

- Відкриття комунальної стоматології для дітей економічно вигідне для міста, - впевнений Дмитро Єгоров. - Собівартість одного огляду буде набагато нижчою, ніж ця послуга обходиться зараз. На даний момент місто за рахунок місцевого бюджету купує стоматологічні послуги у закритого акціонерного товариства «Бердянська міська стоматологічна поліклініка», у приватної структури. Їх вартість формується з урахуванням закладеного для цієї структури прибутку. Відкриваючи комунальну дитячу стоматологію, робимо ці ж послуги дешевше (прибуток підприємства в них не буде закладена), відповідно, ми можемо надати більший перелік послуг для дітей при тому ж якісному підході.

Заступник міського голови Юлія Дойнова також вважає, що відкриття дитячої стоматології - великий вклад в дитячу охорону здоров'я на місцевому рівні, тому що від якісного вирішення проблем із зубами дитини багато в чому залежить в цілому стан її здоров'я.

- Я впевнена, це суттєво поліпшити обслуговування маленьких жителів Бердянська, - зазначила Юлія Дойнова. - Робота комунальної стоматології для дітей створить здорову конкуренцію в цій сфері. Вона буде виконувати соціальне замовлення нашого міста: допомога маленьким пацієнтам, при цьому не заробляючи на цій послузі. Я сподіваюсь, жителі це належно оцінять.

Олена Медведєва