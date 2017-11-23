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Володимир Буряк: «Міська влада не залишить городян без субсидій»

Деталі
листопада 23, 2017

На сесії міської ради, за пропозицією депутатів, до порядку денного було внесено проект рішення про забезпечення права жителів на отримання

субсидії на надання послуги з управління житловим будинком за листопад - грудень 2017 року.
Відзначимо, відповідно до нормативних документів управління праці та соціального захисту населення зобов'язані нараховувати запоріжцям субсидії. Це стосується і послуги з управління житловим будинком. Джерелом погашення субсидії є державний бюджет. Однак на даний момент, до внесення змін до Бюджетного кодексу, в держбюджеті не передбачено статтю на виплату субсидії саме за цією статтею.
- Городяни мають право на субсидію. Запоріжцям неважливо, як буде вирішена проблема з виплатою субсидії на послугу з управління житловим будинком. Людям важливо, щоб вона була вирішена на їх користь. Фактично цим рішенням ми зафіксуємо нарахування субсидії. Необхідно показати людям в платіжках, скільки необхідно платити їм, а скільки компенсує держава. На даний момент, коштів на це в держбюджеті немає, але нараховувати субсидію на зазначену послугу ми зобов'язані, - зазначив Володимир Буряк.
Пропонований проект рішення надає механізм для фіксації права на нарахування жителям субсидії. Це будуть фактично фінансові зобов'язання, які повинні бути погашені після внесення необхідних змін до законодавства.
В результаті проект рішення був включений до порядку денного сесії міської ради.

 

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