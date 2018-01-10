Деталі Опубліковано: Середа, 10 січня 2018, 11:07

Учасники міжвідомчої прес-конференції обговорили надання допомоги незахищеним верствам населення взимку. З докладом стосовно даного питання виступив заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА Валентин Артемчук.

Цьогоріч зима балує запоріжців достатньо теплою погодою. Проте, за даними Українського Гідрометцентру по Запорізькій області очікується похолодання. Наступні декілька днів температура буде знижатися та 13-го січня буде вдень до – 5 градусів морозу. Учасники міжвідомчої прес-конференції обговорили надання допомоги незахищеним верствам населення взимку. З докладом стосовно даного питання виступив заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту населення ЗОДА Валентин Артемчук.

«Розгортання пунктів обігріву та харчування допоможе людям пережити наслідки негоди», - зазначив Валентин Васильович. На даний момент проведено уточнення карт-схем зон можливого виникнення на території області надзвичайних подій, пов’язаних із сніговими заметами та ожеледицею. Визначено 85 ділянок автомобільних доріг державного та регіонального значення загальною протяжністю 160, 1 км, на яких найбільш ймовірні утворення транспортних заторів; 20 місць відстою важковантажної автомобільної техніки, на яких заплановано розгорнути пункти обігріву та харчування.

Враховуючи досвід минулих років, по Запорізькій області планується розгорнути 257 стаціонарних пунктів обігріву для попередження загибелі людей від переохолодження. Також планується створити 137 груп соціальних патрулів.

Інформацію про підготовку структурних підрозділів ДП «Запорізький облавтодор» до роботи в зимовий період надав заступник начальника служби автомобільних доріг з експлуатаційного утримання Михайло Прохоров. Він повідомив, що з 1 січня 2018 року на балансі Служби знаходиться 1628,2 км доріг загального користування державного значення, на яких знаходиться 154 мости. Станом на 4 січня для зимового утримання автомобільних доріг заготовлено протиожеледних матеріалів: відсіву – 21 100 тон, технічної солі 4 046 тон. Для забезпечення роботи в зимовий період відремонтовано та підготовлено 196 одиниць дорожньої і снігоочисної техніки, яка буде задіяна в зимовому утриманні доріг. У виробничих підрозділах, у першу чергу тих, що обслуговують дороги державного значення створено 10-денний незменшуваний резервний запас паливно-мастильних матеріалів.